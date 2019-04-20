Россия может арендовать морской порт в Сирии на 49 лет

Уже в течение ближайшей недели Сирия может передать в аренду России морской порт Тартус почти на полвека для экономического пользования.
Данную информацию сообщил журналистам вице-премьер России Юрий Борисов по результатам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.
В 2017 году между Москвой и Дамаском было подписано соглашение о размещении на порту российского пункта техобеспечения ВМФ.
Борисов сообщил, что решение о передаче порта Тартус было принято на заседании межправительственной комиссии. Кроме того, он отметил, что данное решение может существенно повлиять на товарооборот между Россией и Сирией.
Борись подчеркнул, что надеется, что это будет играть на пользу экономики Сирии. Он заметил, что встреча крепко утвердила все договоренности относительно данного порта.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кадыров посоветовал всем подумать, прежде чем упоминать имя Путина.