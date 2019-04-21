За 2018 год к СМИ было предъявлено исков на 6,8 млрд рублей

Впервые за 12 лет СМИ опередили физлиц и юрлиц Фото: pixabay.com

Впервые за 12 лет СМИ опередили физлиц и юрлиц Фото: pixabay.com

Общая сумма всех исков к российским СМИ, предъявленные с целью защиты чести и достоинства, в минувшем году составила 6 млрд 836 млн рублей. Об этом сообщили в Верховном суде РФ.

Только 1,8 % от вышеуказанной суммы присудили к выплате. Это 126 миллионов рублей.

За последние 12 лет в суды поступило свыше 15 тысяч исков к СМИ. Из них по существу рассмотрено 11 тысяч, а удовлетворены частично или полностью — 5,1 тысяч. Об этом свидетельствуют данные судебной статистики.

В Верховном суде отметили, что за 12 лет СМИ впервые опередили граждан и юрлиц по присужденным к выплате суммам. Отмечается, что к последним не мене часто подаются иски о защите чести и достоинства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд принял решение по снятию Зеленского с выборов.