Суд принял решение по снятию Зеленского с выборов

Суд принял решение по иску об отстранении от выборов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Ранее наблюдатель на выборах от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько подал иск против кандидата в президенты Зеленского утверждая, что шоумен занимается подкупом избирателей.

По словам Хилько, штаб Зеленского предлагал избирателям получить бесплатно билеты на дебаты через Интернет. Доказательной базой общественника являлось фото страницы кандидата в социальной сети.

Защита Зеленского в суде заявила, что вход на стадион, где проходили дебаты, осуществлялся по билетам в целях обеспечения безопасности зрителей.

Шестой Апелляционный административный суд Киева отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты Украины, соответствующее решение было принято на заседании в ночь с 20 на 21 апреля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что теледебаты с Порошенко “разбавил” звонок о возможном теракте.