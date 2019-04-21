На улице Хошимина Hyundai и микроавтобус не поделили дорогу

В Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и микроавтобуса. В результате столкновения с последним Hyundai вылетел на тротуар. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.

Сегодня днём, 21 апреля, в Выборгском районе города произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля Hyundai.

По данным очевидцев, два транспортных средства не поделили дорогу на перекрестке улиц Хошимина и Композиторов.

В результате ДТП иномарка на большой скорости въехала в микроавтобус и вылетела на пешеходный переход.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи.

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