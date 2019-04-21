На улице Хошимина Hyundai и микроавтобус не поделили дорогу

На место происшествия прибыла
На место происшествия прибыла "скорая" Фото: https://vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и микроавтобуса. В результате столкновения с последним Hyundai вылетел на тротуар. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.

Сегодня днём, 21 апреля, в Выборгском районе города произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля Hyundai.

По данным очевидцев, два транспортных средства не поделили дорогу на перекрестке улиц Хошимина и Композиторов.

В результате ДТП иномарка на большой скорости въехала в микроавтобус и вылетела на пешеходный переход.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщина, госпитализированная после летального ДТП на “Сортавале”, скончалась в больнице.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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