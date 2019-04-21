Женщина, госпитализированная после летального ДТП на “Сортавале”, скончалась в больнице

Ребенок 3-х лет также был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Дорожная авария уже с двумя летальными исходам произошла 21 апреля днем. На трассе “Сортавала” легковой автомобиль столкнулся с грузовым транспортом. Сообщается, что водитель погиб на месте. Женщина и ребенок были госпитализированы.
Женщина скончалась в больнице.
“Volkswagen Touareg на скорости въехал в КамАЗ. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Пострадавшие в тяжёлом состоянии переданы сотрудникам скорой помощи”, — сообщали в “ДТП и ЧП. Петербург”.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе Сортавала водитель легковушки столкнулся с КамАЗ и погиб (видео).