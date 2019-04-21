На трассе Сортавала водитель легковушки столкнулся с КамАЗ и погиб (видео)

В дорожной аварии пострадал также ребенок. В результате столкновения передняя часть автомобиля полностью смялась.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 21 апреля. На трассе Сортавала легковой автомобиль столкнулся с грузовым транспортом. Сообщается, что водитель погиб на месте. Также пострадали еще двое, среди них есть ребенок.

“Кроссовер на скорости въехал в КамАЗ. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Пострадавшие в тяжёлом состоянии переданы сотрудникам скорой помощи”, — сообщают в “ДТП и ЧП. Петербург”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пострадавшим в ДТП на Дунайском помогали спасатели МЧС.

Видео: https://fc-zenit.ru/