На трассе Сортавала водитель легковушки столкнулся с КамАЗ и погиб (видео)

Пострадали еще двое. Фото: https://vk.com/spb_today 
Пострадали еще двое. Фото: https://vk.com/spb_today 

В дорожной аварии пострадал также ребенок. В результате столкновения передняя часть автомобиля полностью смялась.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 21 апреля. На трассе Сортавала легковой автомобиль столкнулся с грузовым транспортом. Сообщается, что водитель погиб на месте. Также пострадали еще двое, среди них есть ребенок.

“Кроссовер на скорости въехал в КамАЗ. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Пострадавшие в тяжёлом состоянии переданы сотрудникам скорой помощи”, — сообщают в “ДТП и ЧП. Петербург”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пострадавшим в ДТП на Дунайском помогали спасатели МЧС.

Видео: https://fc-zenit.ru/

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп происшествие сортавала
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель Lexus отвлекся, наехал на инспектора ГИБДД и сломал ему ногу (видео)
На трассе Сортавала водитель легковушки столкнулся с КамАЗ и погиб (видео)
В Петербург привезут сирийские трофеи
Ракицкий не смог сдержать эмоций после победы над “Краснодаром”
В Тихвине с 9 этажа скинули горящий холодильник
Купчино получит пять новых социальных объектов
На Шри-Ланке произошел уже восьмой взрыв
Беглов обсудил проект «Родной район» с петербуржцами