Пострадавшим в ДТП на Дунайском помогали спасатели МЧС

На место прибыли спасатели, медики и ГИБДД. Фото:
На место прибыли спасатели, медики и ГИБДД. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Маршрутка врезалась в минивэн в Московском районе Санкт-Петербурга.

На Дунайском проспекте Петербурга столкнулись маршрутка и минивэн, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга днем в субботу 20 апреля. Пострадавшим помогали спасатели МЧС Петербурга.

ДТП произошло у дома 24 около 12:30. Маршрутка врезалась в микроавтобус Volkswagen Multivan – очевидцы в социальных сетях сообщают, что водитель тормозил изо всех сил, но аварии избежать не смог. На место приехали инспекторы ГИБДД и четыре машины медиков — “Реанимация” и “Скорая помощь”.

По предварительной информации от свидетелей, пассажир маршрутки спереди вылетел через лобовое стекло. В МЧС количество пострадавших не уточняют, о жертвах информации нет. На месте работали пятеро спасателей — обычно их вызывают, когда автомобиль нужно “вскрывать”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Мартышкино избили водителя.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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