В Мартышкино четверо избили водителя и забрали все его телефоны

Также неизвестные отобрали у мужчины деньги, а после скрылись на Opel в неизвестном направлении.

Инцидент произошел 18 апреля, на следующий день мужчина решил обратиться в правоохранительные органы. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл в поселке Мартышкино у дома 14 по Ораниенбаумскому шоссе. Пострадавший был в качестве водителя, на него напали трое и пассажир, которого он вез.

Мужчины избили водителя и отобрали у него два мобильных телефона и около 15 тысяч рублей. После сели в Opel и скрылись в неизвестном направлении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выходца среднеазиатского государства вывезли в лес Ленобласти за долги.