Выходца среднеазиатского государства вывезли в лес Ленобласти за долги

Неизвестные требовали от мужчины вернуть 200 тысяч рублей. Однако мужчина не мог вспомнить, за что он задолжал такую сумму.

“Дипломатия — не наши методы. Наши методы — вывезти в лесной массив” — скорее всего такой мысли придерживались злоумышленники, который погрузили 31-летнего гражданин одного из среднеазиатских государств в Toyota Camry и увезли в Токсово. Об этом сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В лесу потерпевшего избили, угрожали пистолетом и в счет несуществующего долга потребовали передачи 200 тысяч рублей. После его отвезли в кафе и там оставили.

Через несколько дней мужчина передал злоумышленникам 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Светлановском проспекте школьнику угрожали ножом и насильно отняли телефон.