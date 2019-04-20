На Светлановском проспекте школьнику угрожали ножом и насильно отняли телефон

В полицию обратилась мать несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело.

Как заявила мать пострадавшего, ограбление произошло днем 19 апреля. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам ребенка, неизвестный начал угрожать ему ножом возле дома 72, корпус 2 по Светлановскому проспекту в Калининском районе Петербурга. Злоумышленник после угроз насильно отнял у школьника мобильный телефон.

Стоимость телефона — 15 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители начали розыск злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Двинской улице изрезали 11-летнего мальчика.