На Двинской улице изрезали 11-летнего мальчика

Ребенка доставили в больницу с колотыми ранениями и сотрясением головного мозга.

С заявлением в полицию обратился отец ребенка, сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Отец рассказал, что неизвестный напал на его сына у дома 4 по Двинской улице в Кировском районе Петербурга.

Мальчика пришлось госпитализировать в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи зафиксировали у ребенка колотые ранения и сотрясение головного мозга.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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