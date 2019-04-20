На Двинской улице изрезали 11-летнего мальчика

По данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com
По данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com

Ребенка доставили в больницу с колотыми ранениями и сотрясением головного мозга.

С заявлением в полицию обратился отец ребенка, сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Отец рассказал, что неизвестный напал на его сына у дома 4 по Двинской улице в Кировском районе Петербурга.

Мальчика пришлось госпитализировать в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи зафиксировали у ребенка колотые ранения и сотрясение головного мозга.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристка из Швейцарии разбила голову в Эрмитаже.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
кировский район происшествие
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