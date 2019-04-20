Туристка из Швейцарии разбила голову в Эрмитаже

Это был несчастный случай. Пожилую женщину пришлось госпитализировать в больницу.

Иностранная туристка из Швейцарии получила травмы на входе в Государственный Эрмитаж, сообщают правоохранительные органы телеканалу “78”.

Женщина оступилась, упала и ударилась о колонну. В результате падения посетительница Эрмитажа разбила голову. Пенсионерку госпитализировали в больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Эрмитаже открылась выставка “„Боги, Люди, Герои“. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей”. Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось 18 апреля в Манеже Малого Эрмитажа.