В Эрмитаже открылась выставка древностей „Боги, Люди, Герои“

В Петербурге открылась выставка «„Боги, Люди, Герои“. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей». Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось сегодня, 18 апреля в Манеже Малого Эрмитажа.

Как сообщают Невские Новости, в экспозиции представлены фрески из домов римских аристократов, предметы утвари, скульптуры, бюсты, а также инструменты и атрибуты торговли.

В рамках торжественного открытия выставки, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский перерезал красную ленточку. Помощь ему в этом деле оказали почетные гости, прибывшие из Италии.

Отмечается, что на уникальной выставке можно увидеть предметы, похороненные под слоем лавы и пепла вулкана Везувия в 79 году н. э. В результате трагичных событий в Помпеях, Геркулануме и Стабиях потомкам все же удалось сохранить ценный археологический материал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники Эрмитажа обнаружили в Севастополе под бастионом тайный подземный ход.