Сотрудники Эрмитажа обнаружили в Севастополе под бастионом тайный подземный ход

Ученые предполагают, что по тоннелю тайно переходили солдаты для организации неожиданных конратак. Фото: https://pixabay.com

Ученые предполагают, что по тоннелю тайно переходили солдаты для организации неожиданных конратак. Фото: https://pixabay.com

Экспедиция была инициирована ИИМК РАН. В ней также принимали участие волонтеры Русского географического общества.

Тайный подземный тоннель был обнаружен на одном из ключевых укреплений Севастополя времен Крымской войны XIX века — Четвертом бастионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН).

Ученые предполагают, что по тоннелю тайно переходили солдаты для организации неожиданных конратак по осаждавшим город войскам.

Помимо этого, в рамках экспедиции, которая началась в конце 2018 года, было сделано порядка 8 тысяч находок. Среди них — самые различные образцы вооружения середины XIX века: от пуль до бомб и ядер, амуниция, в том числе образцы пуговиц всех полков.

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