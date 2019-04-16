Сотрудники Эрмитажа обнаружили в Севастополе под бастионом тайный подземный ход

Ученые предполагают, что по тоннелю тайно переходили солдаты для организации неожиданных конратак. Фото: https://pixabay.com
Ученые предполагают, что по тоннелю тайно переходили солдаты для организации неожиданных конратак. Фото: https://pixabay.com

Экспедиция была инициирована ИИМК РАН. В ней также принимали участие волонтеры Русского географического общества.

Тайный подземный тоннель был обнаружен на одном из ключевых укреплений Севастополя времен Крымской войны XIX века — Четвертом бастионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН).

Ученые предполагают, что по тоннелю тайно переходили солдаты для организации неожиданных конратак по осаждавшим город войскам.

Помимо этого, в рамках экспедиции, которая началась в конце 2018 года, было сделано порядка 8 тысяч находок. Среди них — самые различные образцы вооружения середины XIX века: от пуль до бомб и ядер, амуниция, в том числе образцы пуговиц всех полков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Археологи обнаружили тысячи древних артефактов на территории дворца в Бахчисарае.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
археологические раскопки Севастополь ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель коммуналки на Охте зарезал соседа — пенсионера
Из Тосно в Петербург вертолетом доставили двухлетнюю девочку с заболеванием почек
Путин поддержал строительство скоростной магистрали Москва — Петербург
Сотрудники Эрмитажа обнаружили в Севастополе под бастионом тайный подземный ход
В Ленобласти до 2022 года появятся 5 новых ГРС
В Выборге заметили пернатую Клушу
Петербуржцы пытаются спасти Апраксин двор
Кронштадт обещают превратить в «остров фортов»