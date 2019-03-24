Археологи обнаружили тысячи древних артефактов на территории дворца в Бахчисарае

Полевые археологические исследования на территории дворца проходят впервые. Фото: https://ru.wikipedia.org
Полевые археологические исследования на территории дворца проходят впервые. Фото: https://ru.wikipedia.org

Находка была обнаружена в Ханском дворце в Бахчисарае. О ценности найденных вещей специалисты смогут говорить только поле проверки.

Среди находок фрагменты строительных материалов, курительные трубки, кухонная и столовая керамика, а также монеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции, декана исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александра Герцена.

Полевые археологические исследования на территории дворца проходят впервые. Они предваряют реставрационные работы во дворце, которые планируется начать в этом году.

Для определения ценности найденных вещей, их необходимо очистить, затем они пройдут классификацию. Будет продела многоступенчатая работа.

Напомним, что дворцовый комплекс был возведен в XVI веке. Для восстановления Хасанского дворца понадобится 1,6 млрд рублей. Восстановительные реставрационные работы могут занять порядка 10 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в карельской деревне археологи нашли первобытный город.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
археологические раскопки Бахчисарай крым
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