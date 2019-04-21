Трубы в Петергофе и Петроградском районе Петербурга пройдут проверку на прочность

“Петербургтеплоэнерго” просит жителей быть предельно внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний. Фото: hhttps://pixabay.com

“Петербургтеплоэнерго” просит жителей быть предельно внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний. Фото: hhttps://pixabay.com

В начале рабочей недели ООО «Петербургтеплоэнерго» планирует провести испытания тепловых сетей в двух районах Петербурга. Мероприятия пройдут 22 и 23 апреля.

Сотрудники ООО «Петербургтеплоэнерго» проведут температурные испытания теплосетей в Петергофе и Петроградском районе города, сообщили в пресс-службе организации.

Так, 22 апреля с 08:00 до 18:00 проверка ожидает тепловые сети от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенной в Петергофе на улице Беловой, 1в, литера А.

Трубы проверят на территории, ограниченной улицами: Суворовская улица – улица Халтурина – Бобыльская дорога – улица Беловой – Собственный проспект.

Во вторник, 23 апреля, будут испытаны магистральные, распределительные и внутриквартальные теплосети в зоне теплоснабжения котельной на улице Льва Толстого, 6, корпус 2, литера А. Работы проведут на территории между Каменноостровским проспектом, Петропавловской улицей, набережной реки Карповки, улицей Рентгена.

Петербуржцам напоминают о необходимости соблюдать осторожность: не стоит приближаться к местам парения и промоинам с кипятком, а также парковать автомобили в охранной зоне теплосетей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «ТЭК» проведет температурные испытания в трех районах Петербурга.