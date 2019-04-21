Родители детей-инвалидов получат дополнительный отпуск

Дополнительные оплачиваемые отпуска смогут брать родители детей-инвалидов. Речь идёт о четырех днях в месяц.

Соответствующий законопроект, предусматривающий такие привилегии, внесён в Госдуму РФ.

Согласно документу, оплата за дополнительный отпуск будет соразмерна среднему заработку. С большой долей вероятности, финансироваться данная норма будет за счёт государства, а не работодателя.

Кроме того, будет рассматриваться возможность ввести норму, в рамках которой женщины из сельской местности получают право на сокращенный рабочий день в размере 36 часов в неделю. Отмечается, что зарплата в этом случае будет выплачиваться такая же, как и при полной рабочей неделе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец, избивший инвалида в Кронштадте, может лишиться свободы.