Самолет из Пулково вылетит в Кишинев с задержкой

В Пулково задерживается рейс в Кишенев. Фото: pixabay.com

В Пулково задерживается рейс в Кишенев. Фото: pixabay.com

Вылет самолета из Петербурга в Кишинев в ночь с 21 на 22 апреля задержится более чем на три часа. Такая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Из Северной столицы лайнер должен был вылететь в 23:30. Однако сейчас время вылета — 3:10. О причинах задержки на три часа сорок минут ничего неизвестно.

Отметим, что рейс 9U 186 выполняет авиакомпания Air Moldova. Посадка на него стартует в 2:30 ночи.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, остальные самолеты в эту ночь покинут Пулково по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в отношении гендиректора “Пулково” возбудили уголовное дело.

Генеральный директор «Воздушные ворота Северной столицы» обвинякется в загрязнении реки Новая. По данным СК, аэропорт эксплуатировал неисправные очистные сооружения. Результаты экспертизы показали, что в воде Новой содержатся вредные вещества в экстремальном количестве.