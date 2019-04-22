Дом 16 века постройки в Выборге продают на Авито за 11 млн

На сайте объявлений Авито появилось предложение о продаже от владельца исторической постройки.

Автор объявления указывает, что данное здание является самым старым жилым домом в России. Но и сумму он хочет за такую достопримечательность не маленькую — 11 миллионов рублей.

Дом находится в городе Выборг в Ленинградской области. Автор объявления сам точно не знает год постройки, однако утверждает, что здание стоит примерно с 16 века. Дом находится по адресу Крепостная улица, дом 13А.

Здание является средневековым памятником архитектуры и носит название Дом горожанина. Дом относится к объектам культурного наследия федерального значения.

Зато объявление называется совсем неброско «Дом 50 м кв на участке 2 сот». Хотя у дома даже есть страничка на Википедии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Добролюбова начали строить судебный квартал.