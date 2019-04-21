На Добролюбова начали строить судебный квартал

Стройка возобновлена. Фото: pixabay.com
Стройка возобновлена. Фото: pixabay.com

На проспекте Добролюбова в Петроградском районе Санкт-Петербурга началось строительство комплекса зданий Верховного суда России.

Будущий комплекс административных зданий будет находится на участке между рекой Малой Невой и проспектом Добролюбова. На строительной площадке уже появились рабочие и спецтехника, сообщает «Форпост» со ссылкой на собеседника в администрации Петербурга.

Если быть точнее, то работы не начались, а возобновились. Саму стройплощадку открыли ещё в марте прошлого года, но активные работы там не проводились.

Данный судебный квартал является федеральным проектом. В его состав войдет здание Верховного суда РФ, здания судебного департамента, а также жилой комплекс и дворец танцев российского балетмейстера Бориса Эйфмана.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Купчино получит пять новых социальных объектов.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
верховный суд строительство судебный квартал
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На Добролюбова начали строить судебный квартал