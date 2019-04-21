Купчино получит пять новых социальных объектов

Во Фрунзенском районе Северной столицы в течение 2019 года будут построены пять новых социальных объектов. Об этом сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время встречи с жителями Купчино.

Планируется открыть два новых детских сада и одну школу, а также офис врачей общей практики.

По словам действующего главы города, Петербургу удалось привлечь 10,6 миллиардов рублей федеральных средств, благодаря этому Купчино получит детский сад на Софийской улице, 26 и офис врачей общей практики на Южном шоссе, 53, в жилом комплексе «София». Кроме того, в этом году на средства города в ЖК «София» будут введены в строй два детских сада и школа.

В администрации губернатора пояснили, что из-за интенсивного расширения районов и динамичной застройки жилыми домами жителям стало не хватать социальных объектов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов обсудил проект «Родной район» с петербуржцами. Проект позволит петербуржцам повлиять на решения городского правительства по вопросам благоустройства городской среды. Масштабный опрос общественного мнения проводится с 15 апреля по инициативе главы Северной столицы.