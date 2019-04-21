Беглов обсудил проект «Родной район» с петербуржцами

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с посетителями МФЦ проект «Родной район». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Проект позволит петербуржцам повлиять на решения городского правительства по вопросам благоустройства городской среды. Масштабный опрос общественного мнения проводится с 15 апреля по инициативе главы Северной столицы.

Анкеты с пожеланиями и предложениями будут приниматься до 15 июня. На основе полученных данных будет разработана модель развития каждого района Петербурга до 2021 года.

Лучшая из них получит 100 миллионов на воплощение идей горожан в жизнь. Итоги подведут в августе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что программа помощи бездомным возродится в Петербурге. Идея о «возрождении» программы родилась у Александра Беглова в ответ на соответствующее предложение руководителя организации помощи бездомным «Ночлежка».