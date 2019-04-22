Петербург и Ленобласть вошли в десятку регионов-лидеров по приросту населения

Специалисты провели исследование миграционной активности населения России за последние три года.

Как сообщает РИА «Новости», общая численность населения России за три года выросла на 236 тысяч человек. По данным, полученным в начале 2019 года, численность населения составила более 146,7 миллионов человек. Отмечается, что лишь в 25 российских регионах произошёл прирост населения, а в 60 регионах — наоборот сократилась.

Рейтинг возглавил Севастополь, чья численность населения подскочила на 6,5%. Вторую строчку по приросту населения заняла Ингушетия (+5%), третью – Чеченская Республика (+4,5%).

В топ-5 также попали Тюменская область (+4,4%) и Ленинградская область (+3,9%). Северная столица оказалась на седьмом месте по приросту населения. За три года число петербуржцев увеличилось на 3%. Москва расположилась на 12-м месте: прирост населения в столице составил 2,3%.

Ранее Gazeta.SPb писала, что эксперты считают, что рождаемость в Петербурге повысят правильные мысли.