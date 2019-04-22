В Ленобласти ищут похитителей цветного металла

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция разыскивает злоумышленников, совершивших кражу цветного металла.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошёл 21 апреля в районе 3 часов ночи в поселке Новое Девяткино Всеволожского района. Четверо неизвестных преодолели ограждение и проникли на территорию промзоны, где расположен пункт приема цветных металлов.

Злоумышленники, воспользовавшись электропроводом, связали разнорабочего 1961 года рождения. Затем они погрузили неустановленное количество цветного металла в автомобиль марки «Suzuki» и скрылись с места происшествия, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские разыскивают злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее Gazeta.SPb писала, что мужчина, ударивший своего собутыльника ножом в живот, задержан в Ленобласти.