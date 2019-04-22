Власти Ленобласти проведут конкурс на формирование кадрового резерва

Правительство Ленинградской области организует поиски новых кадров. С этой целью планируется провести конкурс, победители которого попадут в кадровый резерв. При появлении вакансий им будут предложены соответствующие должности в органах исполнительной власти.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, инициатором конкурса на формирование резерва стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Всех участников ожидает два этапа испытаний. В рамках первого будет проведена проверка знаний законодательства. Кандидат должен рассказать о своих навыках и компетенциях. Данный этап пройдёт в формате собеседования с конкурсной комиссией. На нём будет присутствовать глава региона и заместители председателя правительства.

Задачи, стоящие перед администрацией Ленинградской области, из года в год требуют новых подходов как с точки зрения идей, так и методики их реализации,

— отметил Дрозденко.

По словам губернатора региона, для реализации этого нужно обеспечить качественный кадровый резерв на должности председателей комитетов и управлений и их замов. Отмечается, что поучаствовать в конкурсе смогут все соискатели, которые отвечают квалификационным требованиям.

Время начала конкурса, а также электронный адрес для отправки анкет станут известны позже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дрозденко намерен побороть бедность в Ленобласти к 2021 году.