Первая репетиция парада Победы. Петербуржцев предупреждают о пробках 22 апреля

Жителей и гостей Петербурга предупреждают о пробках, которые ожидаются в центре города в понедельник вечером, 22 апреля. В первую очередь речь идёт об окрестностях Дворцовой площади, где сегодня пройдёт репетиция военного парада.

Репетиция пеших парадных расчетов начнётся сегодня, 22 апреля, в 21 часов на Дворцовой площади, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Они отработают строевую слаженность в вечернее время 22 и 24 апреля,

— говорится в сообщении.

В общей сложности на площади проведут пять репетиций. Задействовать военную историческую технику планируется 26 и 30 апреля.

Генеральная репетиция парада намечена на 10 часов утра 7 мая.

В параде по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне примут участие свыше 4,5 тысяч солдат. Будет задействовано около 130 единиц, в том числе исторические образцы, которые уже не стоят на вооружении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Петербурга рассказали, чего ждать от парада 9 мая.