За нарушение срока оплаты госконтракта заведующая детсадом № 59 выплатит штраф

В Красногвардейском районе Петербурга детский сад № 59 нарушил требования закона о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд. Заведующая учреждения оштрафована.
Согласно материалам дела, образовательное учреждение нарушило срок исполнения обязательств по госконтракту, заключенному с юридическим лицом.
Обязательства были исполнены предпринимателем в декабре минувшего года, однако на момент проверки детский сад оплату за постановленный товар так и не произвел, сообщили в городской прокуратуре.
Согласно закону, оплата за оказанную услугу должна быть произведена не позднее 15 рабочих дней со дня приемки товара либо услуги.
По данному факту в отношении заведующей детсадом возбудили административное дело. Она должна выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Кроме того, руководство учреждения должно будет устранить нарушения закона.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организации обеспечат для инвалидов беспрепятственный доступ к магазинам.