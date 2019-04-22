За нарушение срока оплаты госконтракта заведующая детсадом № 59 выплатит штраф

Возбуждено административное дело Фото: Pixabay
Возбуждено административное дело Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга детский сад № 59 нарушил требования закона о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд. Заведующая учреждения оштрафована.

Согласно материалам дела, образовательное учреждение нарушило срок исполнения обязательств по госконтракту, заключенному с юридическим лицом.

Обязательства были исполнены предпринимателем в декабре минувшего года, однако на момент проверки детский сад оплату за постановленный товар так и не произвел, сообщили в городской прокуратуре.

Согласно закону, оплата за оказанную услугу должна быть произведена не позднее 15 рабочих дней со дня приемки товара либо услуги.

По данному факту в отношении заведующей детсадом возбудили административное дело. Она должна выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, руководство учреждения должно будет устранить нарушения закона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организации обеспечат для инвалидов беспрепятственный доступ к магазинам.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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