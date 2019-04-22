Из Петербурга вывезли на утилизацию около 400 кг опасных отходов

Выписано штрафов более чем на 500 тыс. рублей. Фото: pixabay.com
Выписано штрафов более чем на 500 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

За минувшую неделю специалисты комитета по природопользованию вывезли более 400 кг ртутьсодержащих отходов и 55 люминесцентных ламп.

С 15 по 21 апреля было рассмотрено около 184 обращений от граждан. Работники подведомственной комитету организации «Экострой» 28 раз выезжали на аварийные ситуации, сообщили в пресс-службе ведомства.

По 12 адресам проводились замеры на содержание в воздухе вредных паров. Специальные мероприятия были организованы на улицах Седова и Большой Зеленина.

По данным комитета, в ведомстве также тщательно следят за состоянием водных объектов. Реки и каналы были очищены от 80 кубометров мусора. Работы проводились специалистами предприятия «Пиларн».

Работники устранили разлив нефти в акватории Малой Невы и проверили состояние реки Охты рядом с Уткиным проспектом и Невы возле ручья Спартак.

Комитетом по природопользованию за прошедшую неделю завершено 74 мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

— отметили в ведомстве.

По результатам проверки составлено 20 протоколов об административных правонарушениях и выписано штрафов более чем на 500 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что асфальтобетонный завод Пушкина скидывал отходы в канализацию.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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Из Петербурга вывезли на утилизацию около 400 кг опасных отходов