Мошенника, подтасовывающего пенсионерам деньги «банка приколов», задержали

Правоохранители Петербурга раскрыли дело о мошенничестве в отношении пожилых граждан. По версии полиции, злоумышленник предлагал пожилым посетителям банков обменять настоящие деньги на купюры «банка приколов».

Как стало известно Gazeta.SPb, с 18 марта по 10 апреля 2019 года в полицию Красногвардейского района поступило четыре заявления от пожилых местных жителей.

Все они требовали привлечь к уголовной ответственности незнакомца, который обманным путем в отделении банка сбыл им 5-тысячную купюру «банка приколов», сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Три инцидента произошли в разных банках, расположенных на Новочеркасском проспекте, ещё один – в отделении связи на том же проспекте. Отмечается, что возраст всех жертв варьируется от 68 до 81 года.

Мужчина поджидал пенсионеров у выхода из банков и просил поменять свои более мелкие купюры на пятитысячные. Во время фиктивного пересчета средств он производил подмену настоящих банкнот на поддельные. Он возвращал пожилым людям купюру «банка приколов», сославшись на нехватку полной суммы для размена.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось, 45-летний житель Невского района ранее уже неоднократно был судим за кражу, мошенничество, разбой и незаконное хранение наркотиков.

В «БМВ» задержанного полицейские нашли 12 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей и пару разноцветных кепок, которые злоумышленник надевал во время преступлений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемого заключили под стражу.

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