В Совете федерации проголосовали за «суверенный Рунет»

За документ проголосовал 151 член Совфеда, четыре сенатора проголосовали против и один воздержался. Теперь закон направлен на подпись президенту России Владимиру Путину.

По словам председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, власти обязаны были принять меры по безопасности Рунета еще раньше… «мы запоздали с ними», — цитируют Матвиенко «РИА Новости».

Напомним, что Государственная дума РФ проголосовала за закон об изоляции Рунета 16 апреля 2019 года.

Согласно документу, при отключении рунета от мировой сети, Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования».

Работать с запрещенным контентом будет Роскомнадзор, прежде эта обязанность была возложена на операторов связи. Также в рамках закона с 2021 года госорганы и учреждения будут обязаны полностью перейти на российские средства шифрования.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербургский Роскомнадзор завесили баннерами “Здесь убивают русский Интернет”.