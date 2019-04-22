Петербурженке травмировали руку и украли телефон во время селфи

Девушка хотела запечатлеть красивый снимок в тот момент, когда её ограбили. Фото: https://pixabay.comhttps://pixabay.com

Девушка хотела запечатлеть красивый снимок в тот момент, когда её ограбили. Фото: https://pixabay.comhttps://pixabay.com

Проезжавший мимо роллер выдернул у потерпевшей белый Айфон «десятку» и умчался в закат. В полиции злоумышленник уже объявлен в розыск. Известные приметы: мужчина 35-40 лет, кавказского типа внешности, с бородой, на роликах.

Инцидент произошел в Приморском районе около 21:00 на Ушаковской развязке. Девушка фотографировалась под мостом, а грабитель в этот момент выхватил вырвал у неё из рук дорогостоящий телефон.

Стоимость потери составила 75 тысяч рублей. Об этом сообщает Мойка 78.

Ночью девушка обратилась с заявлением в полицию, и отделение травматологии, где врачи обнаружили у нее повреждение руки.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицией осуществляются меры по розыску и задержанию вора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гражданин, орудовавший битой при грабеже, задержан полицейскими.