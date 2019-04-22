В Петербурге задержали мужчину, похитившего iPhone в ночном клубе

В Центральном районе Петербурга задержали мужчину, совершившего кражу дорогостоящего телефона у посетительницы ночного клуба.

Как стало известно Gazeta.SPb, около 10 часов утра 21 апреля наряд вневедомственной охраны задержал 36-летнего злоумышленника, похитивший дорогой смартфон у девушки в ночном клубе.

Мужчина пришёл в ночной клуб на набережной канала Грибоедова, 28/1. Там он воспользовался невнимательностью 25- летней посетительницы и «стащил» у неё «iPhone».

Потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась за помощью к работникам заведения. Они воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову, опросили потерпевшую, а также персонал заведения и установили приметы подозреваемого.

После чего мужчина, подходящий под описание, был задержан — он всё ещё находился в заведении. Его передали сотрудникам 28 отдела полиции, где у злоумышленника изъяли похищенный смартфон.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мошенника, подтасовывающего пенсионерам деньги «банка приколов», задержали.