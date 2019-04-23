Эксперт: от инфляции в Петербурге избавит зарплата в 200 тыс. рублей

По прогнозу эксперта, налоги в Петербурге будут только расти, а вот зарплата -- наоборот. Фото: pixabay.com

По прогнозу эксперта, налоги в Петербурге будут только расти, а вот зарплата -- наоборот. Фото: pixabay.com

Уровень инфляции в 2018 году составил 4,8%, а средняя зарплата, по отдельным данным, выросла на 6,2%. Эксперт относится к этим показателям скептически и считает, что в жизни зарплаты существенно отстают от роста цен — а дальше инфляция будет только крепчать.

Аналитики сервиса поиска работы hh.ru по Северо-Западу выяснили, что средняя зарплата, которую работодатели предлагают в вакансиях на сайте hh.ru, выросла с 40 до 42,5 тыс. рублей за год. Так, рассказывает представитель HeadHunter Ирина Жильникова, по сравнению с первым кварталом 2018 года зарплата увеличилась на 2,5 тыс. рублей, а значит — на 6,2%.

Эти данные, отмечает Ирина Жильникова, подтверждает и аналитика проекта «Карта вакансий». По ней работодатели сейчас в среднем предлагают соискателям 57, 1 тыс. рублей. Это на 1,9 тыс. рублей больше, чем в первом квартале 2018 года.

Получается, что за 2018 год средние зарплаты, предлагаемые работодателями, в Петербурге выросли.

С этим тезисом частично согласен правовой инспектор Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации работников госучреждений и общественного обслуживания. Рост зарплат, если и был, по его мнению, не сильно отразился на жизни петербуржцев. Очень многое зависит, рассказал эксперт, от того, где работает человек – в государственной компании или в частной. Если в первой сфере индексация и прожиточный минимум в 2018 году подняли, то со второй сферой дело обстоит по-другому.

Председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Третьяков Алексей отметил, что ко всем статистическим данным относится скептически – они не всегда показывают реальный расклад. Даже если говорить о 4,8% инфляции, то она рассчитывалась и по тем товарам, рассказывает Алексей Третьяков, которые вообще не имеют отношения к многим людям. Например, элитная недвижимость.

Если брать реальный расклад, говорит Алексей Третьяков, зарплата в Петербурге существенно отстает от инфляции. И продолжит отставать.

«В экономике есть теория нефтяного пятна, – поясняет Алексей Третьяков, – когда одна проблема захватывает остальные. Прогнозирую, что налоги будут повышаться. В каких именно сферах сказать нельзя, но рост будет. То есть фискальная политика государства будет усиливаться – в отношении и работников, и предпринимателей. Отсюда будет падать реальный уровень дохода населения. Затем – снижаться покупательская способность».

Поэтому зарплаты в 42,5 тыс. явно недостаточно для петербуржца. В среднем, говорит Алексей Третьяков, с учетом инфляции, зарплаты в 200 тыс. рублей хватило бы для достойной жизни в Северной столице. Но пока это невозможно, властям нужны планы по разгону инфляции, считает Алексей Третьяков.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что лучшие работодатели Петербурга привлекают прежде всего зарплатой.