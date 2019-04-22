В Петербурге осталось 70 тысяч коммуналок

Ключи от квартир в текущем году получат 2,3 тысячи людей. Фото: Pixabay

Ключи от квартир в текущем году получат 2,3 тысячи людей. Фото: Pixabay

За 12 лет было расселено почти 50 тысяч коммунальных квартир.

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля. Известно, что за текущий год в новое жилье могут переехать жильцы 3,3 тысяч коммуналок. Обо всем рассказал депутат Госдумы Борис Вишневский, который поделился информацией от жилищного комитета.

Уточняется, что за прошлый год ключи от квартир получили 8,6 тысяч семей, которые проживали в 3,7 тысячах коммуналок. В 2019 году врио губернатора Санкт-Петербурга намерен переселить в хорошие условия почти 2,3 тысячи семей. На эти цели выделят 2,7 миллиарда рублей. В 2020 году финансирование увеличится до 3,1 миллиарда рублей.

За несколько месяцев с начала 2019 году более 900 коммуналок уже освободили. Специалисты отмечают, что наибольшее количество коммунальных квартир находится в Центральном районе, второе место занимает Адмиралтейский, а третье – Невский.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что правительство Петербурга выделит более трех млрд рублей на расселение коммуналок.