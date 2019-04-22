Дело о самосуде над петербургским школьником рассмотрят в суде

13-летнего подростка били, а об его голову тушили сигареты.

О том, что дело о пытках мальчика передали в суд, стало известно сегодня, 22 апреля. В случившемся разберутся в стенах Фрунзенского районного суда, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что все случилось 19 февраля 2019 года. Двое парней обвинили подростка в том, что он якобы домогался своей годовалой сестры. Они якобы в отместку за это решили избить его. Самосуд случился в одной из квартир на Будапештской улице – мальчика избивали ремнем с металлической пряжкой, ногами и руками. По предварительным данным, подростку также досталось электрошокером.

Есть мнение, что причина у инцидента была совсем иная. Издание «Фонтанка» предполагает, что ребята пытали ребенка, находясь под воздействием наркотических средств. Они каким-то образом повлияли на образование конфликта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что двоих петербургских экс-полицейских наказали за пытки осужденных.