Двоих петербургских экс-полицейских наказали за пытки осужденных

Из шести обвиняемых наказали реальным сроком только двух. Фото: Pixabay

Из шести обвиняемых наказали реальным сроком только двух. Фото: Pixabay

Всего подсудимых в зале суда было шестеро.

Невский районный суд вынес свой приговор сегодня, 15 апреля. Из шести подозреваемых в колонию отправили двоих – их признали виновными в превышении должностных полномочий и других преступлениях, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Известно, что в пытках бывших сотрудников 70-го отдела обвинили сразу несколько человек. Одного из них экс-полицейские заподозрили в торговле наркотиками. Мужчина рассказал, что его избивали и прижигали ему ноздри сигаретами. В итоге оказалось, что никаких запрещенных веществ пострадавший не реализовывал.

Другой случай произошел с работниками букмекерской конторы – полицейские пришли туда, избили охранника, а в отделении пытали задержанных клиентов – их били и обливали кипятком.

Под стражей полицейские находились с конца 2017 года. Никто так и не признал свою вину. В итоге двое мужчин получили условные сроки, а еще двое – реальный срок, который им предстоит отбыть в колонии.

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