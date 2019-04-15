За продажу алкоголя подростку продавец пошел под суд

Витрина. Фото: Рixabay
Витрина. Фото: Рixabay

Продавец супермаркета «Дикси» ранее привлекаемая к административной ответственности за продажу несовершеннолетнему алкогольных напитков, вновь продала спиртосодержащую продукцию подростку.

По данным прокуратуры Петербурга, подсудимая свою вину полностью признала.

Суд с учетом позиции государственного обвинения признал ее виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде исправительных работ на полгода условно с испытательным на 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в магазине на Отважных готовились продавать алкоголь без лицензии. Незаконную алкогольную продукцию нашла прокуратура Петербурга. Алкоголь на общую сумму 125 тысяч рублей был изъят.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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