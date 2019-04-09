В магазине на Отважных готовились продавать алкоголь без лицензии

Незаконную алкогольную продукцию нашла прокуратура Петербурга. Алкоголь на общую сумму 125 тысяч рублей был изъят.

По данному факту прокуратура Петербурга уже возбудила уголовное дело. Но перед этим провела проверку в Красносельском районе города. Так, при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции в магазине на улице Отважных решили не соблюдать законодательство и пустить в оборот алкоголь без лицензии.

Изъятая алкогольная продукция вышла на 125 тысяч рублей. Алкоголь готовили для розничной продажи.

Все материалы дела были переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, по результатам чего возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Дикси” на 2-й Советской лишился сотрудника, продающего алкоголь несовершеннолетним.