Самые чистые районы Ленобласти разделят между собой девять миллионов

Александр Дрозденк на встрече с Дмитрием Йоффе. Фото: http://lenobl.ru
Александр Дрозденк на встрече с Дмитрием Йоффе. Фото: http://lenobl.ru

В мае в Ленинградской области начнутся «Чистые игры». Те из районов региона, которые окажутся самыми активными и продуктивными во время субботников, получат денежные призы.

Об организационных деталях грядущего мероприятия стало известно во время встречи губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с основателем Международного экологического движения «Чистые игры» Дмитрием Йоффе.

Первые командные соревнования по сбору и сортировке мусора состоялись в 2014 году на берегу Вуоксы в Приозерском районе. В этом году, начиная с 18 мая, «Чистые игры» пройдут во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Лужском и Приозерском районах.

Отмечается, что самым чистым районам вручат деньги, которые можно будет потратить на благоустройство. Приз за первое место – пять миллионов рублей, за второе – три миллиона рублей, за третье — миллион.

Эксперты будут оценивать качество уборки дворов, парков, лесов, набережных, скверов, территорий образовательных и медицинских учреждений. Степень чистоты памятных и мемориальных мест, а также количество участников субботников и их креативность также будут учитываться при выборе победителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербург и Ленобласть вошли в десятку регионов-лидеров по приросту населения.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
александр дрозденко ленинградская область ленобласть
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