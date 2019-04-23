Составлен список самых «уязвимых» паролей

. Фото: Pixabay
. Фото: Pixabay

Британский Национальный центр кибербезопасности составил список самых ненадежных паролей. Для этого были изучены самые разные комбинации. Результаты исследования появились на официальном сайте центра.

Более всего взлому подвержены аккаунты пользователей, которые устанавливают пароль «123456». Немного менее уязвимы те, кто для защиты использует «123456789». В список «слабых» паролей также вошли «qwerty», «password» и «1111111».

Специалисты также рекомендуют не выбирать для пароля собственное имя. Для хакеров также не составит труда угадать название вашей любимой спортивной команды или музыкальной группы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Россия зафиксировала очередные кибератаки на свои IP-адреса из США.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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