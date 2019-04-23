В Петербурге малооблачно и 18 градусов тепла

Во вторник, 23 апреля, воздух в Петербурге прогреется до 18 градусов тепла. Ветер буйствовать не будет, неблагоприятных метеорологических явлений тоже не прогнозируются, сообщили в МЧС.

В Северной столице 23 апреля будет стоять теплая и малооблачная погода. Столбик термометра будет варьироваться от 16 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление немного повысится.

Ветер будет дуть западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. На возникновение неблагоприятных метеорологических явлений ничто не указывает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дорожники отмыли от загрязнений половину улиц Петербурга.

Более половины улиц Северной столицы очищены от грязи, скопившейся за зиму. Дорожные службы отмыли от песка и грязи поребрики, ограждения и остановки, сообщили в комитете по благоустройству.