В Петербурге дорожные службы мыли улицы в ночную смену

Сотрудники дорожных служб Петербурга ночью вышли на уборку улиц. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города. К мытью дорог в ночное время приступили сразу после завершения ночных заморозков.

В ночь на 23 апреля в Северной столице от грязи отмыли набережную Канала Грибоедова, Суздальский проспект и проспект Просвещения. Чистоту навели на улицах Захарьевской, Корабельной, Севастопольской и Политехнической, а также на улице Правды.

В мероприятиях по уборке улиц и дорог было задействовано свыше тысячи дворников и около 600 единиц техники.

По данным дорожного комитета, за апрель успели очистить 70% городских дорог, вывезти около 19 тысяч тонн смета. Теперь городские магистрали промывают водой. До майских праздников планируется полностью завершить работу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти почистили улицы от нелегальных торговцев.