Во вторник в Ленобласти потеплеет до +20 градусов

Погода в Ленобласти на 23 апреля Фото: pixabay.com
Погода в Ленобласти на 23 апреля Фото: pixabay.com

Жителей Ленинградской области во вторник, 23 апреля, ожидает по-настоящему весенняя погода. Воздух прогреется до 20 градусов тепла, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Во вторник, 23 апреля, по всей территории Ленинградской области температура воздуха будет составлять от 15 до 20 градусов тепла.

Кроме того, ожидается малооблачная погода c низкой вероятностью осадков. Атмосферное давление может незначительно повышаться в течение дня. Неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

Ветер свирепствовать не будет — его скорость будет достигать 4-9 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге малооблачно и 18 градусов тепла.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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