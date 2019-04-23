В Ленобласти ищут неизвестного, похитившего из частного дома оружие и деньги

Мужчина разбил стекло и похитил имущество Фото: Pixabay
Мужчина разбил стекло и похитил имущество Фото: Pixabay

В Лодейнопольском районе Ленинградской области полиция расследует кражу из частного дома.

Как стало известно Gazeta.SPb, 22 апреля в полицию Лодейнопольского района обратился 36-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный в промежутке между 10 марта и 22 апреля проник в его дом, расположенный в деревне Ручьи и совершил ограбление.

Злоумышленник разбил стекло и проник в дом. После чего он похитил принадлежащее заявителю оружие и денежные средства, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пожар на котельной в Сосновом Бору унёс жизнь одного человека.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ленинградская область ленобласть Лодейнопольский район полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красносельском районе пресечен въезд грузовика с мусором
Петербургские муниципалы смогут учреждать интернет-издания
Пироманы, сжегшие два «Фольксвагена», отправятся в колонию
За мошенничество с квартирой петербурженка пойдёт под суд
Ночью в Петербурге угнали две иномарки
В Центральном районе из авто украли сумку с тысячей долларов
За день в Петербурге были ограблены двое пенсионеров
Полицейские задержали петербуржца, стрелявшего в граждан из травмата