В Ленобласти ищут неизвестного, похитившего из частного дома оружие и деньги

В Лодейнопольском районе Ленинградской области полиция расследует кражу из частного дома.

Как стало известно Gazeta.SPb, 22 апреля в полицию Лодейнопольского района обратился 36-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный в промежутке между 10 марта и 22 апреля проник в его дом, расположенный в деревне Ручьи и совершил ограбление.

Злоумышленник разбил стекло и проник в дом. После чего он похитил принадлежащее заявителю оружие и денежные средства, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

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