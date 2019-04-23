Пожар на котельной в Сосновом Бору унёс жизнь одного человека

Ещё один человек пострадал Фото: pixabay.com
Ещё один человек пострадал Фото: pixabay.com

В Сосновом Бору ночью 23 апреля произошел пожар. Один человек погиб, еще один получил травмы, сообщили в местной администрации.

Около 1 часа ночи на территории котельной СМУП «ТСП» в процессе заправки произошло возгорание грузовика фирмы «ЭКО ТЭК».

В результате пожара скончался сотрудник компании, который арендует часть территории котельной. Водителя грузовика госпитализировали с ожогами.

Пожар, причины происхождения которого пока не установлены, ликвидировали. На месте работали сотрудники МЧС, СК, полиции и городской администрации.

Отмечается, что котельная работает в штатном режиме — на неё инцидент никак не повлиял.

По словам очевидцев, они слышали не менее трёх взрывов такой мощности, что от них «осветилось небо». Об этом они сообщили в социальных сетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пожар в семикомнатной коммуналке на Рубинштейна потушили.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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