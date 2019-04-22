Пожар в семикомнатной коммуналке на Рубинштейна потушили

Ни в одном из пожаров люди не пострадали. Фото: pixabay.com
Ни в одном из пожаров люди не пострадали. Фото: pixabay.com

За вечер воскресенья в Санкт-Петербурге произошло четыре пожара.

Вечером в воскресенье пожарные прибыли на улицу Рубинштейна из-за пожара в коммунальной квартире. Загорелась обстановка в семикомнатной коммуналке, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга 21 апреля.

Площадь огня составила 10 м2 — к 11 часам вечера пожар локализовали. На вызов направили три машины и 15 пожарных, передают в МЧС Санкт-Петербурга.

Всего за вечер воскресенья МЧС Петебурга сообщило о тушении четырех пожаров — по предварительной информации, ни в одном из них люди не пострадали. На Юрия Гагарина горела двухкомнатная квартира, на Северном проспекте потушили огонь в гараже, а на проспекте Большевиков спасателям пришлось бороться с огнем в ванной комнате.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Горьковскую” в Санкт-Петербурге закрыли на проверку.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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