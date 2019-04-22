Пожар в семикомнатной коммуналке на Рубинштейна потушили

За вечер воскресенья в Санкт-Петербурге произошло четыре пожара.
Вечером в воскресенье пожарные прибыли на улицу Рубинштейна из-за пожара в коммунальной квартире. Загорелась обстановка в семикомнатной коммуналке, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга 21 апреля.
Площадь огня составила 10 м2 — к 11 часам вечера пожар локализовали. На вызов направили три машины и 15 пожарных, передают в МЧС Санкт-Петербурга.
Всего за вечер воскресенья МЧС Петебурга сообщило о тушении четырех пожаров — по предварительной информации, ни в одном из них люди не пострадали. На Юрия Гагарина горела двухкомнатная квартира, на Северном проспекте потушили огонь в гараже, а на проспекте Большевиков спасателям пришлось бороться с огнем в ванной комнате.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Горьковскую” в Санкт-Петербурге закрыли на проверку.