Станцию метро «Горьковская» закрыли на проверку

В Петербурге станция метро «Горьковская» прекратила свою работу после того, как в вестибюле был найден бесхозный предмет.

Сегодня, 21 апреля, в районе 19:30 на вход и выход была закрыта станция подземки «Горьковская», сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Мера последовала в связи с обнаружением подозрительного предмета.

В данный момент специалисты проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что метрополитен Петербурга закупит запчасти для вагонов на 615 млн рублей.

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на закупку более 35 тысяч комплектующих деталей для вагонов поездов. В техзадании значится поставка новых деталей по 77 –ми позициям в количестве свыше 35 тысяч штук. На это из собственных средств предприятия направят около 615, 2 млн рублей.