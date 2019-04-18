Метрополитен закупит запчасти для вагонов на 615 млн рублей

Станция метро
Станция метро "Горьковская". Фото: metro.spb.ru

ГУП «Петербургский метрополитен» открыло конкурс на поставку свыше 35 тысяч комплектующих деталей для вагонов поездов. В техническом задании предусмотрена закупка новых деталей по 77 –ми позициям количеством свыше 35 тысяч штук.

На эти цели из бюджета государственного унитарного предприятия будет выделено 615 177 109,47 рубля.

В условиях конкурса обозначено, что все закупленные детали должны быть новыми и иметь специальные сертификаты. В случае выявления брака поставщику предписывается заменить детали в течение двух рабочих дней.

Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и будет действовать до 1 марта 2020 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге отбирают участников на конкурс лучших водителей трамвая и троллейбуса. Тех из участников, кто успешно сдаст теорию, допустят до финальных заездов 15 и 16 мая для троллейбусов и 22 и 23 мая для трамваев,

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
ГУП «Петербургский метрополитен» запчасти конкурс
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