Метрополитен закупит запчасти для вагонов на 615 млн рублей

ГУП «Петербургский метрополитен» открыло конкурс на поставку свыше 35 тысяч комплектующих деталей для вагонов поездов. В техническом задании предусмотрена закупка новых деталей по 77 –ми позициям количеством свыше 35 тысяч штук.

На эти цели из бюджета государственного унитарного предприятия будет выделено 615 177 109,47 рубля.

В условиях конкурса обозначено, что все закупленные детали должны быть новыми и иметь специальные сертификаты. В случае выявления брака поставщику предписывается заменить детали в течение двух рабочих дней.

Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и будет действовать до 1 марта 2020 года.

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