По дороге из ночного клуба на петербурженку напал грабитель

Злоумышленник похитил телефон и украшения. Фото: Pixabay.com
Злоумышленник похитил телефон и украшения. Фото: Pixabay.com

В Колпинском районе Петербурга сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, ограбившего женщину в Петро-Славянке. Неизвестный отобрал у женщины мобильник и ювелирные украшения.

Как стало известно Gazeta.SPb, 22 апреля в правоохранительные органы обратилась 33-летняя гражданка. Она сообщила, что в районе 3 часов утра в поселке Петро-Славянка на улице Коммунаров, 59 на неё напал неизвестный.

Женщина возвращалась из ночного клуба, когда злоумышленник набросился на неё и, применив физическую силу, отобрал у нее мобильный телефон и золотые ювелирные изделия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После чего преступник скрылся с места происшествия на неустановленном авто. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Злоумышленника объявили в розыск.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти ищут неизвестного, похитившего из частного дома оружие и деньги.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
грабеж ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Колпинский район кража спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские муниципалы смогут учреждать интернет-издания
Пироманы, сжегшие два «Фольксвагена», отправятся в колонию
За мошенничество с квартирой петербурженка пойдёт под суд
Ночью в Петербурге угнали две иномарки
В Центральном районе из авто украли сумку с тысячей долларов
За день в Петербурге были ограблены двое пенсионеров
Полицейские задержали петербуржца, стрелявшего в граждан из травмата
В Калининском районе у подростка похитили телефон