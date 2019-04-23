По дороге из ночного клуба на петербурженку напал грабитель

В Колпинском районе Петербурга сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, ограбившего женщину в Петро-Славянке. Неизвестный отобрал у женщины мобильник и ювелирные украшения.

Как стало известно Gazeta.SPb, 22 апреля в правоохранительные органы обратилась 33-летняя гражданка. Она сообщила, что в районе 3 часов утра в поселке Петро-Славянка на улице Коммунаров, 59 на неё напал неизвестный.

Женщина возвращалась из ночного клуба, когда злоумышленник набросился на неё и, применив физическую силу, отобрал у нее мобильный телефон и золотые ювелирные изделия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После чего преступник скрылся с места происшествия на неустановленном авто. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Злоумышленника объявили в розыск.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти ищут неизвестного, похитившего из частного дома оружие и деньги.