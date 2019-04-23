На развязке КАД с Московским шоссе движение ограничено до конца апреля

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщил об окончании работ на съездах Ленинградской области с Московского шоссе на внутреннее кольцо КАД и с Витебского проспекта на внутреннее кольцо. Съезды №9 и №12 полностью открыты для транспортных средств.

В процессе разборки асфальтобетонного покрытия дорожники обнаружили на этом участке нарушения защитного слоя бетона и целостности гидроизоляционного слоя.

Было принято решение начать ремонт дорожного покрытия на развязке КАД с Москвоским шоссе (трасса М-10). На период восстановления дороги движение на съезде №5 тоже будет ограничено. Отмечается, что работы на этом участке вынуждены будут продлить до конца апреля 2019 года из-за аналогичных нарушений покрытия. Речь идёт о съезде с внешнего кольца КАД на Витебский проспект в сторону станции метро Купчино.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что под дамбой на КАД ограничат движение транспорта.